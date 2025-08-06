Rivian во II квартале сократил чистый убыток на 23% и увеличил выручку на 12,5%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. во втором квартале сократил чистый убыток на 23%, увеличил выручку на 12,5%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $1,117 млрд, или $0,97 в расчете на акцию, по сравнению с $1,457 млрд, или $1,46 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Убыток без учета разовых факторов уменьшился до $0,8 с $1,13 на бумагу.

Выручка поднялась до $1,303 млрд с $1,158 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне $0,64 на бумагу при выручке в $1,28 млрд.

Скорректированная EBITDA составила минус $757 млн против минус $857 млн годом ранее.

За прошедший квартал компания выпустила 5,979 тыс. электромобилей (-37,8% г/г) и поставила клиентам 10,661 тыс. машин (-22,7%).

Rivian по-прежнему планирует по итогам 2025 года отгрузить 40-46 тыс. автомобилей. Также автопроизводитель подтвердил, что капвложения в этом году будут находиться в районе $1,8-1,9 млрд.

При этом компания ухудшила прогноз скорректированной EBITDA до минус $2-2,5 млрд с ожидавшихся три месяца назад минус $1,7-1,9 млрд.

Котировки акций Rivian снизились на дополнительных торгах во вторник на 4,5% после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 8,7% (до $13,9 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 8,3%.