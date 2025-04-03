Премьер Франции заявил, что пошлины Трампа обернутся катастрофой для экономики США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что таможенные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, не только нанесут ущерб ЕС, но и станут катастрофой для самих Соединенных Штатов, сообщила в четверг газета Le Figaro.

"Это решение является катастрофой для мира экономики. Это огромная трудность для Европы. Я полагаю, что это также катастрофа для Соединенных Штатов и для американских граждан", - приводит издание высказывание главы французского правительства.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о введении Вашингтоном зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров его страны. "Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал он, выступая в Белом доме.

США также вводят пошлины в 25% на все автомобили иностранного производства, сообщил Трамп.

На это решение отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила в четверг, что Евросоюз готов дать соответствующий ответ США на введение импортных тарифов на европейские товары.

"Введение президентом США Дональдом Трампом единых тарифов для всего мира, включая Евросоюз, является серьезным ударом по мировой экономике", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.