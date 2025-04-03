Поиск

Премьер Франции заявил, что пошлины Трампа обернутся катастрофой для экономики США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что таможенные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, не только нанесут ущерб ЕС, но и станут катастрофой для самих Соединенных Штатов, сообщила в четверг газета Le Figaro.

"Это решение является катастрофой для мира экономики. Это огромная трудность для Европы. Я полагаю, что это также катастрофа для Соединенных Штатов и для американских граждан", - приводит издание высказывание главы французского правительства.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о введении Вашингтоном зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров его страны. "Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал он, выступая в Белом доме.

США также вводят пошлины в 25% на все автомобили иностранного производства, сообщил Трамп.

На это решение отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила в четверг, что Евросоюз готов дать соответствующий ответ США на введение импортных тарифов на европейские товары.

"Введение президентом США Дональдом Трампом единых тарифов для всего мира, включая Евросоюз, является серьезным ударом по мировой экономике", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.

США Дональд Трамп Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая

Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая

Дмитриев сообщил, что встречается в США с представителями администрации Трампа

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 апреля

Белый дом не исключает введения новых санкций в отношении России

Белый дом не исключает введения новых санкций в отношении России

Канада, Британия, Австралия, страны ЕС отреагировали на введенные Трампом пошлины

Казахстан, Украина фигурируют в списке стран, против которых США вводят ответные пошлины

Казахстан, Украина фигурируют в списке стран, против которых США вводят ответные пошлины

США c 3 апреля вводят пошлины в 25% на произведенные за пределами страны автомобили

США c 3 апреля вводят пошлины в 25% на произведенные за пределами страны автомобили

Президент США объявил о решении ввести зеркальные пошлины на импорт

Белый дом опроверг, что Маск скоро покинет администрацию Трампа

Белый дом опроверг, что Маск скоро покинет администрацию Трампа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6122 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });