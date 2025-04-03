Норвегия в I квартале увеличила экспорт морепродуктов в США - на 56%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Норвегия в январе-марте увеличила экспорт морепродуктов на 9% относительно того же периода прошлого года - до 44 млрд норвежских крон ($4,2 млрд), по данным Norwegian Seafood Council.

Это рекордный показатель для первого квартала.

В том числе поставки лосося выросли на 6% и составили 29,5 млрд крон (свыше 285,16 тыс. тонн).

"Первый квартал характеризовался увеличением объемов экспорта лосося, высокими ценами на треску, скумбрию и снежного краба и сильным ростом объема поставок в США и Китай", - заявил главный исполнительный директор Norwegian Seafood Council Кристиан Крамер. Повышению экспорта в стоимостном выражении также способствовало ослабление курса кроны, отметил он.

При этом поставки всех видов морепродуктов в США взлетели на 56% (до 4,9 млрд крон) в ожидании введения американскими властями импортных пошлин. Объем экспорта вырос на 34% и составил 35 591 тонну. В том числе существенно увеличился экспорт лосося и крабов. "В первом квартале стоимость экспорта ракообразных в США впервые была выше, чем в Евросоюз", - отметил Крамер.

Поставки морепродуктов из Норвегии в Китай в январе-марте повысились на 37% - до 2,7 млрд крон. "Наблюдался рост поставок лосося, трески, морского окуня, скумбрии и сайды. Это очень позитивное развитие рынка, который становится все более важным для норвежского экспорта морепродуктов", - заявил глава Norwegian Seafood Council.

Норвегия в первом квартале поставляла морепродукты в 138 стран. Крупнейшими рынками сбыта являлись США, Польша (3,9 млрд крон, рост на 2%) и Дания (2,8 млрд крон, снижение на 28%). Из общей стоимости экспорта 72% пришлось на аквакультуру, 28% - на представителей животного мира, выловленных в дикой природе.