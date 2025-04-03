СМИ сообщили об отставке нескольких сотрудников Совета нацбезопасности США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США уволила нескольких сотрудников Совета национальной безопасности после встречи в Белом доме президента Дональда Трампа и его сторонницы, конспиролога и ультраправой активистки Лоры Лумер, сообщает портал Axios.

По его данным, Лумер призвала президента уволить некоторых сотрудников совета, и их уволили на следующий день. При этом прямых указаний на непосредственную связь между визитом Лумер и отставками нет. Также портал не приводит имена уволенных.

AP сообщает со ссылкой на источники, что Лумер призывала снять с постов лиц, недостаточно лояльных, по ее мнению, нынешнему политическому курсу Трампа. Она представила результаты своих изысканий в присутствии вице-президента США Джей Ди Вэнса, советника по нацбезопасности Майка Уолтца, главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

В Совбезе США эту информацию комментировать не стали.

AP напоминает, что Лумер часто появлялась в СМИ в ходе предвыборной кампании Трампа в 2024 году. В последнее время она выступала с утверждениями, что американское руководство не может доверять некоторым членам команды Трампа по нацбезопасности.