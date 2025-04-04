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WP сообщила об отставке главы Агентства нацбезопасности США Тимоти Хо

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Агентства национальной безопасности США (АНБ) и Киберкомандования США генерал Тимоти Хо в четверг покинул оба поста, пишет The Washington Post со ссылкой на двух действующих и одного отставного американских чиновников.

Вместе с Хо поста лишилась его гражданский заместитель в АНБ Венди Нобл, ее перевели на другую работу.

По информации газеты, отставки Хо и Нобл добивалась ультраправая активистка и сторонница Трампа Лора Лумер, которую Трамп принял в Белом доме 2 апреля. Лумер призвала уволить еще несколько сотрудников АНБ, которые, по ее мнению, испытывают неприязнь к президенту.

Официальная причина увольнения не называется.

Ранее АР сообщило, что Лумер на приеме у Трампа в присутствии вице-президента США Джей Ди Вэнса, советника по нацбезопасности Майка Уолтца, главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс призывала снять с постов лиц, недостаточно лояльных, по ее мнению, нынешнему политическому курсу. Axios сообщал, что в результате были уволены несколько сотрудников Совета национальной безопасности.

АНБ США Лора Лумер Тимоти Хо Венди Нобл
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