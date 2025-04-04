Дмитриев отметил, что Трамп понимает позицию РФ по членству Украины в НАТО

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Нынешняя американская администрация с пониманием относится к позиции президента РФ Владимира Путина о невозможности членства Украины в НАТО, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Я думаю, вступление Украины в НАТО, как заявлял наш президент, совершенно невозможно. И это, полагаю, было широко признано, в том числе администрацией президента Трампа", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

При этом, по его словам, "те или иные гарантии безопасности в некоторой форме" для Украины "могут быть приемлемы".