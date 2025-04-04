Карасин видит в диалоге с США возможность поиска взаимоприемлемых решений

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Диалог Москвы и Вашингтона идет непросто, но дает возможность искать взаимоприемлемые решения и договариваться по чувствительным темам, написал в Telegram председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Заметно освежил размышления европейцев (президент США Дональд - ИФ) Трамп и начавшийся разговор между Москвой и Вашингтоном. Идет он, как и следовало ожидать, непросто, но дает возможность поиска взаимоприемлемых решений", - отметил он.

Сенатор "не стал бы" торопиться с прогнозами, но он пишет, что "важно, что после многолетней паузы диалог возобновился, появилась возможность договариваться по конкретным чувствительным темам".

"Будем надеяться, что в Европе также возобладают здравые подходы, без которых стратегическая безопасность зависает в воздухе", - отметил глава комитета.

Карасин был членом российской делегации, которая проводила экспертные переговоры с американскими коллегами в Эр-Рияде 24 марта.