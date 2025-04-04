Один из пострадавших при пожаре в Южной Корее российских моряков умер в больнице

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Государственная инспекция труда в Приморском крае проверит компанию, которой принадлежит горевшее в Южной Корее российское судно Crystal Asia, говорится в сообщении инспекции.

"В результате произошедшего взрыва шесть человек пострадали, один из них умер в больнице", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожара травмы получили шесть российских моряков, все - жители Приморья. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Государственная инспекция труда инициировала внеплановую выездную проверку работодателя и расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в АО "Транс Винд Флот". По результатам проверки инспекция оценит соблюдение работодателем требований охраны труда.

По данным инспекции, 26 марта во время выхода судна Crystal Asia (судовладелец АО "Транс Винд Флот") из южнокорейского порта Пусан в помещении машинного отделения произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности турбины главного двигателя, в результате чего начался пожар в машинном отделении.

Ранее власти Приморья сообщили, что на борту судна находились 23 члена экипажа - 22 гражданина РФ и один гражданин Белоруссии. Горевшее судно отбуксировали обратно в порт Камчхон (Пусан), где оно будет находиться на период ремонта и проведения расследования. Это, по предварительным оценкам, займет не менее месяца. Планировалось, что экипаж останется на судне, а пострадавших моряков будут отправлять на родину по мере их выздоровления.