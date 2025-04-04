Поиск

Один из пострадавших при пожаре в Южной Корее российских моряков умер в больнице

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Государственная инспекция труда в Приморском крае проверит компанию, которой принадлежит горевшее в Южной Корее российское судно Crystal Asia, говорится в сообщении инспекции.

"В результате произошедшего взрыва шесть человек пострадали, один из них умер в больнице", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожара травмы получили шесть российских моряков, все - жители Приморья. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Государственная инспекция труда инициировала внеплановую выездную проверку работодателя и расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в АО "Транс Винд Флот". По результатам проверки инспекция оценит соблюдение работодателем требований охраны труда.

По данным инспекции, 26 марта во время выхода судна Crystal Asia (судовладелец АО "Транс Винд Флот") из южнокорейского порта Пусан в помещении машинного отделения произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности турбины главного двигателя, в результате чего начался пожар в машинном отделении.

Ранее власти Приморья сообщили, что на борту судна находились 23 члена экипажа - 22 гражданина РФ и один гражданин Белоруссии. Горевшее судно отбуксировали обратно в порт Камчхон (Пусан), где оно будет находиться на период ремонта и проведения расследования. Это, по предварительным оценкам, займет не менее месяца. Планировалось, что экипаж останется на судне, а пострадавших моряков будут отправлять на родину по мере их выздоровления.

Пусан Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций США рухнул на решениях Трампа о пошлинах

Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

Трамп уверен, что сможет успешно взаимодействовать с РФ по Украине

Трамп уверен, что сможет успешно взаимодействовать с РФ по Украине

Госсекретарь США и глава МИД Дании обсудили двустороннее сотрудничество

Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая

Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });