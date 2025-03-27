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Российское судно, на котором накануне произошел пожар, отбуксировано в южнокорейский порт

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российское рефрижераторное судно, на котором в среду в результате пожара пострадали шесть моряков, отбуксировано в южнокорейский порт Камчхон, сообщило генеральное консульство России в Пусане в своем телеграм-канале в четверг.

"По последней информации, 26 марта судно Crystal Asia было отбуксировано в порт Камчхон (г.Пусан). Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они проходят реабилитацию в клиниках Пусана", - говорится в сообщении

На данный момент угрозы жизни российских граждан нет, сообщает дипмиссия.

Как сообщалось, 26 марта в 07:14 (по местному времени) в море в 8 км от порта Камчхон (Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia (экипаж - 23 человека, из них 22 - граждане России). По информации морской полиции Пусана, шесть россиян пострадали, двое из них находились в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения города Пусана.

В российских правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщали, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв или повреждение турбины в машинном отделении. Судно находилось в Южной Корее на ремонте. Crystal Asia приписано к порту Владивосток.

Владивосток Южная Корея Crystal Asia
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