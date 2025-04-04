Премьер Грузии заявил о готовности страны к любому развитию отношений с США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Грузия спокойно ожидает развития событий, касающихся дальнейшего развития отношений между Тбилиси и Вашингтоном, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Что касается наших будущих отношений с США, посмотрим, мы ко всему готовы. Есть два сценария. Первый - президент Дональд Трамп побеждает Deep state, и это хороший для нас сценарий. Но если этого не произойдет, есть риск, что события в отношении Грузии будут развиваться также, как и в последние четыре года. Мы готовы к обоим сценариям", - сказал Кобахидзе журналистам в пятницу.

"Мы спокойно ожидаем развития событий. До президентских выборов в США мы просчитывали и худший для нас сценарий - продолжение правления прежней администрации. Мы были готовы к этому, в любом случае ничто не могло поколебать наш суверенитет и независимость", - подчеркнул он.

По его словам, новая администрация США сегодня говорит о прежних американских властях то же, о чем грузинские власти говорили последние четыре года.

Прежняя администрация США ввела финансовые санкции против грузинского правительства, приостановило двустороннее военное сотрудничество, ввела визовые ограничения под предлогом отступления Грузии от демократических ценностей.



