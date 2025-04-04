Поиск

Премьер Грузии заявил о готовности страны к любому развитию отношений с США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Грузия спокойно ожидает развития событий, касающихся дальнейшего развития отношений между Тбилиси и Вашингтоном, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Что касается наших будущих отношений с США, посмотрим, мы ко всему готовы. Есть два сценария. Первый - президент Дональд Трамп побеждает Deep state, и это хороший для нас сценарий. Но если этого не произойдет, есть риск, что события в отношении Грузии будут развиваться также, как и в последние четыре года. Мы готовы к обоим сценариям", - сказал Кобахидзе журналистам в пятницу.

В миреПарламент Грузии вернул статью "Измена родине", отмененную при СаакашвилиЧитать подробнее

"Мы спокойно ожидаем развития событий. До президентских выборов в США мы просчитывали и худший для нас сценарий - продолжение правления прежней администрации. Мы были готовы к этому, в любом случае ничто не могло поколебать наш суверенитет и независимость", - подчеркнул он.

По его словам, новая администрация США сегодня говорит о прежних американских властях то же, о чем грузинские власти говорили последние четыре года.

Прежняя администрация США ввела финансовые санкции против грузинского правительства, приостановило двустороннее военное сотрудничество, ввела визовые ограничения под предлогом отступления Грузии от демократических ценностей.


Грузия Ираклий Кобахидзе США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США

Падение S&P 500 на 10% с возвращения Трампа показало худший старт президентства с 2001 г.

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу

В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу

В Белоруссии утвердили систему обмена данными с РФ об иностранцах

Что случилось этой ночью: пятница, 4 апреля

Рынок акций США рухнул на решениях Трампа о пошлинах

Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

Дмитриев поставил в заслугу Трампу предотвращение третьей мировой войны

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });