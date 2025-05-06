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США хотят принять "дружеский" акт по отношению к Грузии, предусматривающий санкции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США поддержала при голосовании в понедельник законопроект "MEGOBARI.ACT", полное название которого - "Закон об укреплении и мобилизации потенциала подотчетности, устойчивости и независимости в Грузии" (MEGOBARI на грузинском - друг - ИФ).

По информации грузинских СМИ, законопроект предусматривает введение санкций и визовых ограничений для высокопоставленных грузинских чиновников, включает в себя полный пересмотр отношений между США и Грузией, включая все программы оказания американской помощи. "Дружеский" законопроект призывает президента США ввести санкции в отношении должностных лиц правящей партии "Грузинская мечта" и их сторонников, которые "занимались коррупцией с целью увести Грузию с пути евроатлантической интеграции".

"Будем поддерживать гражданское общество, которое защищает грузинский народ и Конституцию Грузии от злоупотребления властью со стороны правительства "Грузинской мечты", - приводят выдержку из законопроекта грузинские СМИ.

Законопроект о "дружбе" с Грузией должен быть рассмотрен в Сенате США и в случае одобрения направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

В апреле представители "Грузинской мечты" называли этот законопроект "враждебным" по отношению к Грузии.

"Это враждебный по отношению к Грузии акт, который направлен на поддержку оппозиционных сил, пытающихся революционным путем свергнуть избранные народом власти", - сказал журналистам председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.

Грузинская мечта США Грузия
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