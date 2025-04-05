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Макрон готов представлять всю Европу на переговорах с Россией по Украине

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманeэль Макрон намерен стать главным представителем Европы в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по украинском урегулированию, сообщает The Telegraph.

"Некоторые члены "коалиции желающих" настаивают на том, чтобы европейский лидер взял на себя руководство контактами с Россией в рамках усилий по поддержке Киева", - пишет издание.

В качестве наиболее вероятных собеседников с Москвой называется также британский премьер Кир Стармер. Однако, по мнению газеты, он "не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Великобритании по поддержке обороны Украины".

Источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон, который с начала украинского конфликта позиционировал себя как посредника Европы в делах с Россией, "готов взять на себя эту роль, когда придет время".

Тем не менее, этот же источник на вопрос The Telegraph о том, настало ли время возобновить контакты с российским президентом, ответил, что "по-видимому, еще нет".

Европа Франция Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Украина
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