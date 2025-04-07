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Главы МИД ОАЭ и Израиля обсудили ситуацию в секторе Газа

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил в Абу-Даби со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром ситуацию в секторе Газа, сообщает государственное информагентство ОАЭ.

Министры обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и обеспечению освобождения израильских заложников, говорится в сообщении.

Тем временем в соцсети X главы МИД ОАЭ отмечается, что на встрече обсуждались отношения двух стран, а также последние региональные события. Особое внимание было уделено "эскалации гуманитарного кризиса в секторе Газа".

В свою очередь, израильская сторона заявила, что на встрече глав МИД обсуждался "весь спектр региональных проблем".

Между тем израильские военные сообщили, что нанесли удары по объекту, с которого, как утверждается, были запущены ракеты в сторону Израиля.

"Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла удар по ракетной установке в секторе Газа, из которой ранее сегодня были выпущены снаряды по израильской территории", - говорится в заявлении израильских военных.

"Армия обороны Израиля продолжит свою деятельность по устранению любой угрозы для израильского гражданского населения", - отметили они.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильский лидер распорядился о "решительном ответе" и одобрил продолжение "усиленных" военных операций в Газе после того, как из сектора было выпущено около 10 ракет по югу Израиля.

ОАЭ Газа Израиль Биньямин Нетаньяху
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