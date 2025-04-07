Поиск

Падение рынка акций США за неделю было максимальным с начала пандемии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Прошедшая неделя стала для рынка акций США наихудшей со времен начала пандемии COVID-19, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая прошлого года.

Dow Jones потерял за неделю почти 8%, S&P 500 - более 9%, Nasdaq - 10%.

Негативное настроение инвесторов обусловлено опасениями торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины для целого ряда стран.

В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что экономические последствия эскалации торговой войны могут быть хуже, чем ожидалось. Это способствовало дальнейшему ухудшению ситуации на рынках, отмечает Trading Economics.

В миреМаск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и СШАМаск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и СШАЧитать подробнее

Глава Федрезерва сказал, что пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост. При этом он отметил, что центральный банк не будет менять процентные ставки, пока не получит более четкой картины конечных последствий.

В пятницу американские акции продемонстрировали признаки "капитуляции" и почти "панической распродажи", которая затронула все 11 секторов S&P 500, сказал главный рыночный аналитик Ameriprise Энтони Саглимбене.

"Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год", - полагают аналитики J.P.Morgan Chase. Они повысили оценку риска рецессии в мировой экономике в 2025 году до 60% с 40%.

Barclays и Deutsche Bank предупредили о том, что экономика США столкнется с более высоким риском скатывания в рецессию в этом году, если новые импортные пошлины останутся в силе.

Аналитики UBS Global Wealth Management ухудшили рекомендацию для американского рынка акций до "нейтрального уровня" с "привлекательного" из-за объявления властями США масштабных импортных пошлин. Также они понизили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 5800 пунктов с 6400 пунктов.

"Масштабы объявленных пошлин удивили как нас, так и рынок в целом", - говорится в сообщении UBS Global Wealth Management. Рынки будут "волатильными из-за потенциального ответного повышения пошлин", что может привести к сокращению корпоративной прибыли и ухудшению экономических показателей, полагают аналитики.

Эксперты RBC ухудшили оценку S&P 500 на конец этого года до 5550 пунктов с ожидавшихся ранее 6200 пунктов.

Котировки акций Tesla упали за день на 10,4%, Apple Inc. - на 7,3%, Microsoft Corp. - на 3,6%, Amazon.com Inc. - на 4,2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 5,1%, Alphabet Inc. - на 3,4%.

Кроме того, сильно подешевели бумаги чипмейкеров, включая Advanced Micro Devices и Qualcomm Inc. - на 8,6%, Broadcom - на 5%, Intel Corp. - на 11,5%, Nvidia Corp. - на 7,4%.

Бумаги Boeing Co. стали лидером падения среди компаний из Dow Jones, их стоимость рухнула на 9,5%. Торговая война между Китаем и США является большой проблемой для авиастроительного концерна, поскольку китайский рынок предоставляет огромные возможности для Boeing, пишет MarketWatch.

Также снизилась цена акций банков, в том числе Bank of America Corp. - на 7,6%, Wells Fargo & Co. - на 7,1%, Goldman Sachs Group - на 7,9%, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. - на 7,5%. Хотя финансовый сектор не подвержен прямому влиянию пошлин, вызываемая ими неопределенность для экономики и деловой активности, скорее всего, будут оказывать негативное влияние на финансовый сектор в ближайшее время, полагают эксперты.

Между тем стоимость акций GameStop, владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, взлетела на 11,3% на новости о том, что главный исполнительный директор Райан Коэн купил 500 тыс. бумаг компании и нарастил свой пакет до 8,4%.

Среди компонентов Dow Jones подъем котировок показали только бумаги производителя спортивной продукции Nike Inc. - на 3%.

Из входящих в расчет S&P 500 компаний наиболее сильный рост цен продемонстрировали акции Deckers Outdoor, которая владеет несколькими брендами обуви, включая производителя известных угги из овчины, и строительной компании D.R. Horton Inc.. Они подорожали на 5,1% и 4,6% соответственно.

Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 2231,07 пункта (на 5,5%) и составил 38314,86 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов рухнуло на 322,44 пункта (на 6%) - до 5074,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 962,82 пункта (на 5,8%) и завершил сессию на отметке 15587,79 пункта.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Morgan Stanley Standard Poors 500 Джером Пауэлл Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 апреля

Трамп уверен, что Китай согласился бы на сделку по TikTok в случае снижения торговых пошлин

Трамп уверен, что Китай согласился бы на сделку по TikTok в случае снижения торговых пошлин

Знаменитости поздравляют Овечкина с рекордом

Таможенники Белоруссии пресекли попытку ввоза в Россию 580 кг взрывчатки

Что произошло за день: воскресенье, 6 апреля

Ле Пен на митинге в Париже назвала политическим решением вынесенный ей приговор

Ле Пен на митинге в Париже назвала политическим решением вынесенный ей приговор

Министр торговли США заявил, что власти страны не будут откладывать введение пошлин

В Белом доме объяснили отсутствие пошлин против РФ идущими переговорами

В Белом доме объяснили отсутствие пошлин против РФ идущими переговорами
Операция США и союзников против хуситов

Источники CNN заявили о подготовке возможной сухопутной операции против хуситов

Источники CNN заявили о подготовке возможной сухопутной операции против хуситов

В Иране готовы к переговорам по ядерной программе в обмен на отмену санкций

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6140 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });