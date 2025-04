Падение рынка акций США за неделю было максимальным с начала пандемии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Прошедшая неделя стала для рынка акций США наихудшей со времен начала пандемии COVID-19, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая прошлого года.

Dow Jones потерял за неделю почти 8%, S&P 500 - более 9%, Nasdaq - 10%.

Негативное настроение инвесторов обусловлено опасениями торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины для целого ряда стран.

В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что экономические последствия эскалации торговой войны могут быть хуже, чем ожидалось. Это способствовало дальнейшему ухудшению ситуации на рынках, отмечает Trading Economics.

Глава Федрезерва сказал, что пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост. При этом он отметил, что центральный банк не будет менять процентные ставки, пока не получит более четкой картины конечных последствий.

В пятницу американские акции продемонстрировали признаки "капитуляции" и почти "панической распродажи", которая затронула все 11 секторов S&P 500, сказал главный рыночный аналитик Ameriprise Энтони Саглимбене.

"Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год", - полагают аналитики J.P.Morgan Chase. Они повысили оценку риска рецессии в мировой экономике в 2025 году до 60% с 40%.

Barclays и Deutsche Bank предупредили о том, что экономика США столкнется с более высоким риском скатывания в рецессию в этом году, если новые импортные пошлины останутся в силе.

Аналитики UBS Global Wealth Management ухудшили рекомендацию для американского рынка акций до "нейтрального уровня" с "привлекательного" из-за объявления властями США масштабных импортных пошлин. Также они понизили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 5800 пунктов с 6400 пунктов.

"Масштабы объявленных пошлин удивили как нас, так и рынок в целом", - говорится в сообщении UBS Global Wealth Management. Рынки будут "волатильными из-за потенциального ответного повышения пошлин", что может привести к сокращению корпоративной прибыли и ухудшению экономических показателей, полагают аналитики.

Эксперты RBC ухудшили оценку S&P 500 на конец этого года до 5550 пунктов с ожидавшихся ранее 6200 пунктов.

Котировки акций Tesla упали за день на 10,4%, Apple Inc. - на 7,3%, Microsoft Corp. - на 3,6%, Amazon.com Inc. - на 4,2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 5,1%, Alphabet Inc. - на 3,4%.

Кроме того, сильно подешевели бумаги чипмейкеров, включая Advanced Micro Devices и Qualcomm Inc. - на 8,6%, Broadcom - на 5%, Intel Corp. - на 11,5%, Nvidia Corp. - на 7,4%.

Бумаги Boeing Co. стали лидером падения среди компаний из Dow Jones, их стоимость рухнула на 9,5%. Торговая война между Китаем и США является большой проблемой для авиастроительного концерна, поскольку китайский рынок предоставляет огромные возможности для Boeing, пишет MarketWatch.

Также снизилась цена акций банков, в том числе Bank of America Corp. - на 7,6%, Wells Fargo & Co. - на 7,1%, Goldman Sachs Group - на 7,9%, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. - на 7,5%. Хотя финансовый сектор не подвержен прямому влиянию пошлин, вызываемая ими неопределенность для экономики и деловой активности, скорее всего, будут оказывать негативное влияние на финансовый сектор в ближайшее время, полагают эксперты.

Между тем стоимость акций GameStop, владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, взлетела на 11,3% на новости о том, что главный исполнительный директор Райан Коэн купил 500 тыс. бумаг компании и нарастил свой пакет до 8,4%.

Среди компонентов Dow Jones подъем котировок показали только бумаги производителя спортивной продукции Nike Inc. - на 3%.

Из входящих в расчет S&P 500 компаний наиболее сильный рост цен продемонстрировали акции Deckers Outdoor, которая владеет несколькими брендами обуви, включая производителя известных угги из овчины, и строительной компании D.R. Horton Inc.. Они подорожали на 5,1% и 4,6% соответственно.

Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 2231,07 пункта (на 5,5%) и составил 38314,86 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов рухнуло на 322,44 пункта (на 6%) - до 5074,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 962,82 пункта (на 5,8%) и завершил сессию на отметке 15587,79 пункта.