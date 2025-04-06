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Маск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и США

Маск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и США
Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде итальянской партии "Лига" во Флоренции
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и Соединенными Штатами, передает CNN.

"В конце концов, я надеюсь, все придут к соглашению, что и Европа, и США должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", — сказал Маск в видеоинтервью с заместителем премьер-министра Италии Маттео Сальвини на конгрессе одной из правящих итальянских партий "Лига" во Флоренции.

Комментарий Маска прозвучал после того, как в среду, 2 апреля, президент Дональд Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин на товары из Европейского союза.

Дональд Трамп Илон Маск Маттео Сальвини США Европа
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