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США в ближайшие месяцы будут вести переговоры c партнерами по поводу пошлин

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Торговые партнеры США заявляют о стремлении провести переговоры с администрацией президента Дональда Трампа по поводу пошлин, в связи с этим ожидаются "напряженные месяцы", сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

"50, 60, возможно, почти 70 стран на данный момент обратились к нам", - заявил Бессент в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, напряженными ожидаются ближайшие месяцы - апрель, май, вплоть до июня.

При этом глава Минфина считает, что эти переговоры могут быть продуктивными и вновь предложил иностранным чиновникам "сохранять спокойствие".

"Не нагнетайте, приходите к нам со своими предложениями о том, как вы собираетесь отменить пошлины, как вы собираетесь отменить нетарифные барьеры (...). И в какой-то момент президент Трамп будет готов к переговорам", - добавил он.

2 апреля Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединённых Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%.

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