Вьетнам попросил США отложить увеличение пошлин

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вьетнам выразил готовность увеличить импорт из США и запросил отсрочки увеличения пошлин.

"Вьетнам готов закупать больше американской продукции, и обратился к Вашингтону с просьбой отложить на 45 дней введение пошлин, объявленное администрацией президента США Дональда Трампа", - сообщает EFE со ссылкой на коммюнике главы вьетнамского правительства Фам Минь Чиня.

По его словам, "за это время Вьетнам пересмотрит и эффективно урегулирует вопросы, поднятые американской стороной".

"Ханой открыт для переговоров с США для того, чтобы достичь соглашения, которое пошло бы на пользу обеим странам", - отметил Фам Минь Чинь.

На прошлой неделе Трамп объявил об увеличении пошлин на товары из ряда стран. В частности, для Вьетнама пошлины увеличены до 46% - эта мера должна вступить в силу с 9 апреля.