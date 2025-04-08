Корабль "Союз МС-27" выведен на орбиту

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на целевую орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-27" с новым экипажем Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса".

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-27" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 17 минут. По данным "Роскосмоса", стыковка "Союза МС-27" к модулю "Причал" российского сегмента МКС состоится в 12:04 по московскому времени.

Запуск состоялся в 08:47 по Москве с 31-й площадки космодрома Байконур. Экипаж пробудет на орбите 245 суток.