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Российско-американский экипаж "Союза МС-27" стартовал к МКС с Байконура

Российско-американский экипаж "Союза МС-27" стартовал к МКС с Байконура
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент "Интерфакса".

Ракета стартовала в 08:47 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Стыковка "Союза МС-27" с модулем "Причал" российского сегмента Международной космической станции состоится в 12:04 по Москве.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 17 минут.

Экипаж пробудет на орбите 245 суток. В ходе экспедиции планируется два выхода в открытый космос по российской программе, проведение более 40 научных экспериментов.

Астронавт NASA Ким отправляется на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

Байконур NASA МКС Роскосмос
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