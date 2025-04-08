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В Польше заявили, что численность военного контингента США на ее территории не изменится

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вывод американского контингента из хаба Жешув-Ясенка, через который проходят поставки военной помощи США Украине, не повлияет на численность американских военных в Польше, заявили в Минобороны страны.

"На саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение о создании новой союзнической инициативы NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), которая будет отвечать за координацию поставок вооружения, боеприпасов и военной техники Вооруженным силам Украины, а также за подготовку украинских военнослужащих. Процесс принятия на себя большей ответственности за поддержку Украины со стороны НАТО продолжается. В связи с этим администрация США приняла решение о переводе американского оборудования и персонала из Ясенки в другие места на территории Польши", - говорится в заявлении.

В Минобороны Польши подчеркнули, что "это делается по плану и является частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США".

Там добавили, что "численность американских солдат, размещенных в Польше в различных местах (включая Познань, Жагань, Повидз, Редзиково, Бемово-Писке и т.д.), остается неизменной и составляет около 10 тыс. человек".

В ведомстве напомнили, что с января этого года безопасность логистического центра в Польше обеспечивают норвежские системы NASAMS, немецкие батареи Patriot, норвежские F-35, шведские Gripen и британские Eurofighter.


Польша США НАТО
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