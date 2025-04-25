Польша надеется на сохранение в стране контингента ВС США при любом раскладе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Варшаве надеются, что американский военный контингент останется в республике даже в случае, если США примут решение о выводе своих военнослужащих из Европы, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его цитируют польские СМИ.

"На данный момент мы продолжаем с традиционным гостеприимством принимать в Польше около 10 тысяч американских солдат", - отметил он.

Глава МИД Польши подчеркнул, что "независимо от решения относительно общего присутствия войск США в Европе, мы рассчитываем на то, что американская армия будет находиться там, где исходит угроза, то есть на восточном фланге НАТО, включая Польшу".