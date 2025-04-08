Макрон заявил, что Трамп должен пересмотреть свое решение по пошлинам

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал американского коллегу Дональда Трампа отменить введенные против стран ЕС пошлины.

"Президент Трамп должен отменить свое решение", - приводят французские СМИ слова Макрона.

"Европа никогда не хотела хаоса", - добавил французский лидер, говоря о торговых отношениях с США.

При этом он отметил, что Еврокомиссия "ведет работу по ответным мерам". Макрон заверил, что государство "защитит все экономические секторы и всех наших соотечественников, которые работают в этих областях".

2 апреля Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда государств пошлины рассчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для ЕС пошлины составят 20%.