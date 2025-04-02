Президент США объявил о решении ввести зеркальные пошлины на импорт

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны.

"Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал он, выступая в Белом доме.

Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости".

При этом Трамп пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными". Он показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ.

Cогласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%.

Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%.

При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%.

Он подчеркнул, что такой подход - "это мягкие ответные пошлины".

"Если хотите, чтобы пошлины были на уровне в 0%, то производите свои товары здесь, в США", - подытожил президент.