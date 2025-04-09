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США получают от пошлин $2 млрд в день

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его страна получает от пошлин $2 млрд в день.

"Мы получаем почти $2 млрд в день благодаря пошлинам. Дела идут очень хорошо", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, деньги поступают на таком уровне, которого "которого мы никогда раньше не видели".

На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попало 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины рассчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами.

Дональд Трамп США
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