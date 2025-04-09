Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в среду после роста накануне, инвесторы оценивают перспективы мировой торговли после вступления в силу американских зеркальных пошлин.

Индекс Stoxx Europe 600 к 12:36 мск понизился на 2,78% - до 473,38 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 2,24%, германский DAX - 2,48%, французский CAC 40 - 2,46%. Итальянский FTSE MIB уменьшился на 2,37%, испанский IBEX 35 - на 2,2%.

В среду вступили в силу масштабные пошлины Вашингтона в отношении иностранных торговых партнеров.

Европейская комиссия рассматривает возможность введения ответных тарифов в размере до 25% на широкий спектр статей американского импорта общей стоимостью примерно 22,1 млрд евро, пишет Trading Economics.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном во вторник "призвала к переговорному урегулированию текущей ситуации, подчеркнув необходимость избегать дальнейшей эскалации", а также отметила "важную роль Китая в решении проблемы возможных отклонений в торговле, вызванных пошлинами, особенно в секторах, уже затронутых глобальным избытком мощностей", сообщила пресс-служба ЕК.

В отношении Китая американские пошлины достигают 104%.

Президент США также заявил, что в ближайшее время объявит "крупный тариф" на импорт фармацевтической продукции.

На этом фоне акции европейских фармкомпаний сильно дешевеют, в том числе Novo Nordisk - на 4,2%, Novartis - на 6,2%, AstraZeneca - на 5,4%, Sanofi - - на 5,6%, Bayer - на 2%, Merck KGaA - на 2,4%, GSK - на 4,8%, Recordati - на 4,5%.

Во Франции активно снижаются котировки бумаг производителей люксовых товаров, включая Kering (-2,2%), LVMH (-2,6%) и Hermes (-0,8%), а также представителей финсектора BNP Paribas (-2,2%), Societe Generale, AXA (-2% у обоих) и Credit Agricole (-1,7%).

Участники итальянского финсектора также торгуются в заметном минусе, включая Generali (-3,5%), Banca Mediolanum и Nexi (-3,1% у обоих).

Датский производитель дорогих аудиосистем, наушников и другой электроники Bang & Olufsen теряет 2,4% капитализации. Его выручка за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Акции британской Assura Plc, работающей в сфере недвижимости, дорожают на 5,3% после новостей о ее покупке американской инвесткомпанией KKR за 1,61 млрд фунтов стерлингов ($2,07 млрд).

Лидерами роста в составе FTSE 100 выступают горнодобывающие Endeavour Mining (+2,1%) и Fresnillo (+1,5%). В составе FTSE MIB в плюсе торгуются только автомобильные Stellantis (+0,9%) и Iveco (+0,4%).



