"Молдовагаз" может лишиться лицензии из-за требования ускорить отделение ГТС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии предписало АО "Молдовагаз" (50% акций принадлежит "Газпрому") завершить процедуру выделения газотранспортных сетей (ГТС) в "Молдоватрансгаз" (дочерняя компания "Молдовагаз") до 31 июля 2025 года, что значительно раньше изначально запланированного срока (30 сентября 2026 года), сообщается в пресс-релизе НАРЭ.

Соответствующие изменения внесены в принятое в августе 2024 года постановление НАРЭ.

В пресс-релизе подчеркивается, что если "Молдовагаз" не завершит процедуру отделения сетей до 31 июля этого года, то у него будет отозвана лицензия на поставку природного газа, и НАРЭ назначит другого поставщика, которого обяжут поставлять газ потребителям по регулируемым ценам. Конкурсные процедуры по отбору этих поставщиков будут запущены со второго квартала 2025 года.

"Это решение принято в контексте обязательств, взятых Республикой Молдова перед Европейским союзом в рамках подписанной 4 февраля 2025 года совместной стратегии энергетической независимости и устойчивости страны. На ее основе власти Молдовы взяли на себя обязательство навсегда устранить любую форму зависимости от природного газа из Российской Федерации и ускорить интеграцию страны в европейский энергетический рынок", - говорится в пресс-релизе НАРЭ.

Власти пересмотрели риски энергетической безопасности в связи с прекращением поставок российского природного газа в Приднестровье через Молдавию с 1 января 2025 года, отмечается в сообщении.

"Молдовагаз" в свою очередь сообщил, что проинформирует "Газпром" о решении НАРЭ. "Дальнейшие действия компании в отношении газотранспортных активов, включая завершение процесса сертификации оператора газотранспортной системы страны ООО "Молдоватрансгаз", будут приниматься основными акционерами АО "Молдовагаз" в лице ПАО "Газпром" и Агентством публичной собственности", - написал в своем телеграм-канале и.о. главы "Молдовагаза" Вадим Чебан.

Он также отметил, на стадии подготовки решения НАРЭ о переносе срока отделения сетей АО "Молдовагаз" "предложило установить разумный крайний срок по внедрению процедуры разделения, а именно 1 апреля 2026 года, что позволило бы согласовать внедрение необходимого плана действий и соответствующих решений органов управления предприятия, включая его акционеров, а также завершить все необходимые транзакции".

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года Vestmoldtransgaz ("дочка" румынского государственного газового оператора Thansgaz) подписала договор аренды молдавской газотранспортной сети.

ГТС Молдавии была передана в аренду Vestmoldtransgaz на основании принятого в июле 2022 года закона, в соответствии с которым "Молдоватрансгаз" обязан был подать документы в НАРЭ для сертификации и подтверждения отделения от "Молдовагаза". В НАРЭ в этой связи отмечали, что обязательство разделить операторов систем транспортировки природного газа является требованием Третьего энергетического пакета ЕС.

"Молдовагаз" до 1 января 2025 года покупало газ у "Газпрома" для снабжения Приднестровья. Правобережная Молдавия в течение уже нескольких лет закупает газ для внутренних нужд у европейских поставщиков.