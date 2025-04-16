Правительство Молдавии одобрило законопроект против доминирования "Молдовагаза" на рынке

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии одобрило поправки к закону о природном газе, нацеленных на борьбу с доминированием "Молдовагаза" (50% акций принадлежит "Газпрому") на местном газовом рынке.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что несмотря на снижение доли "Молдовагаза" на розничном рынке природного газа в последние годы примерно на 7 процентных пунктов - с 97,69% в 2022 году до 90,5% в первом полугодии 2024 года - компания продолжает занимать доминирующие рыночные позиции.

Для дальнейшей либерализации газового рынка, правительство планирует разделить потребителей на категории. Теперь только бытовые и мелкие небытовые потребители, а также предприятия и учреждения, оказывающие социальные услуги, будут иметь право на снабжение газом согласно регламентируемым тарифам, а остальные должны будут выходить на "свободный рынок".

"В 2024 году 87 крупных предприятий Молдавии уже закупали природный газ исключительно на рынке. Это значительно больше, чем в 2023 году, когда только 27 компаний работали на свободном рынке. Всего за год 60 компаний решили перейти на свободный рынок, тем самым укрепив развитие рынка природного газа в стране", - говорится в пояснительной записке.

Поправки предполагают "внедрение механизма применения единого тарифа на распределение природного газа в Молдавии".

Также, согласно законопроекту, Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) должно будет назначить новую компанию-поставщика газа в Приднестровский регион (сейчас эту функцию выполняет "Молдовагаз"). Это решение принято в связи с прекращением поставок российского газа в Приднестровье с 1 января 2025 года. Эта компания будет нести ответственность и за создание запасов газа, которые должны будут составлять "не менее 15% среднегодового потребления природного газа бытовыми потребителями и предприятиями и учреждениями региона", уточняется в документе.

С 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между "Газпромом" и "Молдовагазом" была прервана подача газа в Приднестровье. В результате было полностью прекращено газоснабжение сел и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действовали веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в ПМР ввели чрезвычайное экономическое положение, которое действовало до 10 марта.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет гранта Евросоюза на 20 млн евро. С 11 февраля газ в Приднестровье поставляет компания MET Gas and Energy Marketing AG. Она доставляет газ до границы с Молдавией, а дальше по территории Молдавии "Молдовагаз" доставляет газ тираспольскому газовому оператору "Тираспольтрансгаз". Покупку газа оплачивает JNX General Trading L.L.C из ОАЭ. Администрация Приднестровья заявила, что оплата газа осуществляется за счет кредита, предоставленного Российской Федерацией.

Правительство Молдавии и администрация Приднестровья изначально договорились, что газ по этой схеме будет поставляться до 1 марта. Но после этой даты схема поставок газа в Приднестровье сохраняется. При этом поставки газа ограничены объемом 3 млн кубометров в сутки, что не позволяет работать энергоемким производствам в регионе. Помимо этого, Молдавия перестала покупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС в Приднестровье, что создает проблемы с наполнением бюджета региона.

"Молдовагаз" является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Деятельность предприятия и его зависимых обществ обеспечивает предоставление услуг для 740 тысяч потребителей в Молдавии, включая Приднестровский регион. В акционерном капитале АО "Молдовагаз" 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии в лице Агентства публичной собственности, 13,44% - Приднестровью, в лице Комитета по управлению имуществом. Еще 1,23% принадлежат миноритариям. В начале 2000 годов Приднестровье передало свои акции в управление "Газпрому", который, таким образом, распоряжается более 63% акций "Молдовагаза".