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Новый министр энергетики США начал первое зарубежное турне с Ближнего Востока

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Новый министр энергетики США Крис Райт прибыл в ОАЭ в ходе своего первого зарубежного турне, сообщила пресс-служба американского Минэнерго.

Кроме ОАЭ, он посетит Саудовскую Аравию и Катар и встретится с чиновниками и представителями энергетической отрасли.

"В то время, как США лидируют в объемах добычи нефти и газа в мире, мировой спрос на энергию продолжает расти. В ходе своего визита на Ближний Восток министр Райт будет сфокусирован на укреплении отношений с производящими энергоресурсы странами, стимулируя инвестиции в США и углубляя сотрудничество в технологических инновациях, необходимых для высвобождения доступной энергии для всех", - заявил пресс-секретарь Минэнерго Бен Дитрих.

Минэнерго США ОАЭ Катар Ближний Восток Крис Райт Саудовская Аравия
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