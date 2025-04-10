Суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорился о вхождении в СПГ-проект и добычу газа в США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Суверенный фонд правительства Абу-Даби Mubadala Energy подписал соглашение о покупке 24,1% в компании, владеющей бизнесом по добыче сланцевого газа в США и планируемого СПГ-проекта, сообщила компания.

Так, Mubadala планирует купить 24,1% компании Kimmeridge's SoTex HoldCo путем оплаты выпуска новых акций. SoTex владеет двумя портфельными компаниями: Kimmeridge Texas Gas, которая управляет нетрадиционным (сланцевым - ИФ) газовым бизнесом в провинции Eagl Ford (Южный Техас), и СПГ-проектом Commonwealth LNG на 9,3 млн т в год (Луизиана), который планируется запустить в 2029 году. Окончательное инвестрешение по СПГ-проекту планируется принять в этом году.

Текущий объем добычи Kimmeridge Texas Gas составляет более 500 млн куб. футов в сутки и, как ожидается, к 2031 году органически вырастет до 1,5 млрд куб. футов в сутки. Это первая инвестсделка Mubadala в США.

Сделка будет закрыта после одобрения со стороны регуляторов.