США пока не будут вводить ограничения на экспорт чипов H20 от Nvidia

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Белый дом решил повременить с введением дополнительных ограничений на экспорт чипов H20 разработки Nvidia Corp., передает NPR со ссылкой на информированные источники.

По их словам, решение принято после ужина в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в минувшую пятницу с участием главы компании Дженсена Хуана.

Меры экспортного контроля прорабатывались не один месяц и были готовы для реализации уже на этой неделе.

Белый дом сменил курс после того, как Nvidia пообещала новые инвестиции в дата-центры в США, говорит один из источников.

При этом неясно, общался ли Хуан в ходе пятничного ужина непосредственно с Трампом. Однако, по словам источников, до тех пор предполагалось, что торговая война Штатов с КНР вскоре будет включать в себя жесткие меры контроля в отношении H20.

Эти чипы использовал китайский стартап DeepSeek, в январе представивший прорывную ИИ-модель. В феврале американские сенаторы Элизабет Уоррен (Демократическая партия) и Джош Хоули (Республиканская партия) призвали ввести экспортный контроль для H20.

H20 - самые продвинутые ИИ-чипы, которые американским компаниям разрешено продавать в Китай.