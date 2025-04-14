Nvidia за четыре года построит ИИ-инфраструктуру в США на сумму до $500 млрд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Nvidia Corp. планирует в ближайшие четыре года построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ) на сумму до $500 млрд в партнерстве с другими компаниями, включая тайваньскую TSMC, говорится в сообщении Nvidia.

В частности, TSMC уже начала выпуск ИИ-чипов Nvidia Blackwell на площадке в Финиксе (штат Аризона).

Инвестиции также предполагают производство суперкомпьютеров на заводах Foxconn и Wistron, наращивание мощностей которых запланировано на ближайшие год-полтора.

Производство ИИ-чипов и суперкомпьютеров в Штатах позволит создать сотни тысяч рабочих мест в предстоящие десятилетия, сообщила Nvidia. Пока большинство ее процессоров выпускаются на Тайване.

"Наращивание мощностей в США помогает нам лучше удовлетворить огромный, растущий спрос на ИИ-чипы и суперкомпьютеры, укрепляет нашу цепочку поставок и устойчивость", - сказал глава Nvidia Дженсен Хуан.

Акции Nvidia дорожают на 1,2% на торгах в понедельник.