В Ереване опровергли информацию встрече лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Москве 9 мая

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян опровергла распространенные в пятницу в армянских СМИ сведения о предстоящей в Москве трехсторонней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"9 мая встреча в трехстороннем формате Пашинян-Путин-Алиев не запланирована", - сказала Багдасарян госинформагентству "Арменпресс".

Ранее газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники сообщила, что президент России 9 мая до начала парада на Красной площади в Москве встретится с Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

По сведениям издания, "на встрече будет достигнута договоренность о подписании Арменией и Азербайджаном документа в Алма-Ате".

Ранее в Кремле сообщали, что 14 марта в телефонном разговоре с Путиным Пашинян подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



