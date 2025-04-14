Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается остановить конфликт на Украине, назвав его войной своего предшественника Джо Байдена, злоупотребившего властью.

"Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая велась при Байдене, и я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти множество жизней", - сказал он журналистам президентского пула.

Трамп добавил: "Я думаю, что начало этой войны - это злоупотребление властью. Если бы я был президентом, то никогда не допустил бы начала этой войны".

Американский президент также сообщил, что в воскресенье встретился со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом, который недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Трамп отметил, что у спецпосланника "были хорошие встречи, связанные с российско-украинскими отношениями".