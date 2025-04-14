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Трамп обвинил "жуликоватого Байдена" в украинском кризисе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным стремиться к быстрому решению украинского кризиса.

"Теперь нам нужно сделать так, чтобы это прекратилось, причем - быстро", - написал он в понедельник в соцсети Truth Social.

При этом Трамп раскритиковал действия своего предшественника на посту президента Джо Байдена, а также президента Украины Владимира Зеленского. "Президент Зеленский и жуликоватый Джо Байден работали очень плохо и допустили, чтобы этот ужас начался. Было так много способов предотвратить все это", - считает президент США.

Трамп подчеркнул, что конфликт начался до его возвращения в Белый дом. "Я не имею никакого отношения к этой войне, однако активно работаю над тем, чтобы положить конец гибели людей и разрушениям", - написал он.

В ночь на понедельник Трамп заявил журналистам, что пытается остановить украинский конфликт, начатый при Байдене.

"Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая велась при Байдене, и я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти множество жизней", - сказал он журналистам президентского пула.

Он также сообщил журналистам, что в воскресенье встретился со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом, который недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Трамп отметил, что у спецпосланника "были хорошие встречи, связанные с российско-украинскими отношениями".

Дональд Трамп США Украина
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