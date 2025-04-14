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Греция купит у Франции противокорабельные ракеты Exocet

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Греция купит партию французских противокорабельных ракет Exocet, сообщает AP.

Министр обороны Греции Никос Дендиас подписал с французским коллегой Себастьяном Лекорню, находящимся в стране с однодневным визитом, соглашение о приобретении 16 ракет Exocet. Сумма сделки не раскрывается.

Выступая с совместным с Лекорню заявлением для прессы, Дендиас подчеркнул, что "Греция никому не угрожает, однако сама подвергается угрозам".

AP напоминает, что Греция - страна НАТО, имеющая давние территориальные разногласия с другим членом альянса - Турцией. За последние десятилетия это неоднократно вызывало риск военного конфликта в Эгейском море и восточном Средиземноморье. Модернизация ВПК страны, уже затронувшая все рода войск, проводится в последние годы после многолетнего урезания расходов на оборону вследствие финансового кризиса 2010-2018 годов. Основной упор делается на военное сотрудничество с Францией, Израилем и США.

Противокорабельная ракета Exocet разработана фирмой Aerospatiale в 1974 году. Она состоит на вооружении ВМС и ВВС больше 25 стран. Пуск может производиться с надводных кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолётов. Дальность стрельбы в зависимости от модификации составляет от 40 до 180 км.

Греция НАТО Никос Дендиас Франция Себастьян Лекорню Exocet
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