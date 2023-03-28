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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Франция провела ходовые испытания новой атомной подлодки

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Новая французская многоцелевая атомная подводная лодка "Дюгэ-Труэн" успешно прошла первые ходовые испытания, сообщил во вторник министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

В ходе испытаний, которые проходили в проливе Ла-Манш с 27 по 28 марта, ударная подлодка типа "Барракуда" успешно выполнила погружение.

Она может нести 20 единиц боезапаса из тяжелых торпед Black Shark и крылатых ракет морского базирования Scalp Naval и Exocet.

В настоящее время подлодка вернулась на судоверфь в Шербуре. Испытания будут продолжены в предстоящие несколько месяцев в Атлантике и Средиземном море.

Субмарина является второй, построенной по программе "Барракуда". В составе ВМС Франции уже имеется одна аналогичная подлодка флота - "Сюффрен".

Всего ВМС Франции планируют взять на вооружение шесть таких подводных лодок. Они придут на смену субмаринам типа "Рюби".

На данный момент французский флот располагает четырьмя стратегическими атомными подводными лодками с межконтинентальными баллистическими ракетами типа "Триумфан", четырьмя ударными атомными подлодками типа "Рюби" и одной типа "Сюффрен".

Франция ВМС
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