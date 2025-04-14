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В Бундестаге назначили на 6 мая заседание, на котором могут избрать Мерца канцлером

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Парламент ФРГ соберется 6 мая на заседание, на котором, вероятно, будет избран новый канцлер Германии, сообщают в понедельник европейские СМИ со ссылкой на Бундестаг.

Ожидается, что по итогам голосования канцлером станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц.

Европейские СМИ отмечают, что для избрания ему необходимо получить большинство голосов в 630-местном Бундестаге.

На прошлой неделе сообщалось, что альянс Христианского-демократического союза с Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после нескольких недель переговоров пришли к соглашению о формировании новой правящей коалиции.

Альянс ХДС/ХСС под руководством кандидата на пост канцлера Мерца одержал победу на досрочных федеральных выборах в конце февраля.

Фридрих Мерц Бундестаг Германия
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