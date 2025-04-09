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В Германии ХДС/ХСС и СДПГ достигли соглашения о правящей коалиции

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Альянс Христианского-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после нескольких недель переговоров добились соглашения о формировании новой правящей коалиции в Бундестаге, сообщают в среду немецкие СМИ.

Партии представят общественности документ о коалиции позднее в среду.

Соглашение должно быть еще официально одобрено партиями. СДПГ хочет вынести его на голосование в ближайшие недели. ХДС/ХСС, в свою очередь, планирует провести небольшую партийную конференцию. Если лидер альянса Фридрих Мерц проголосует "за", он может быть избран канцлером ФРГ в начале мая.

По информации газеты Bild, партии окончательно согласовали распределение нескольких высших министерских постов. Издание сообщает, что ХДС/ХСС получит министерства внутренних дел и иностранных дел; СДПГ - министерство финансов, министерство обороны и министерство юстиции.

Таким образом, ХДС/ХСС могут заняться обещанными преобразованиями в миграционной политике. Впервые за почти 60 лет ХДС/ХСС также будет руководить дипломатией Германии.

Первоначально ожидалось, что соглашение достигнут ночью. Однако вскоре после полуночи лидеры партий разошлись. По информации газеты Bild, разногласия по вопросам налогов и пенсий сохранялись до самого конца. В то время как в ХДС/ХСС исключали повышение налогов, в СДПГ настаивали на увеличении налогового бремени для слоёв населения с высоким доходом.

Альянс ХДС/ХСС под руководством кандидата на пост канцлера Мерца одержал победу на досрочных федеральных выборах в конце февраля. С тех пор он вёл переговоры о создании новой коалиции с СДПГ Ларса Клингбайля, которые планировали завершить не позднее Пасхи.

Сообщения СМИ о том, что СДПГ удалось настоять на своем во многих вопросах, заставили сторонников Мерца усомниться в обещанном им изменении политического курса страны. Об этом свидетельствуют последние опросы общественного мнения, в которых ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые обогнала по популярности консервативный альянс.

Германия ХДС/ХСС Фридрих Мерц СДПГ
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