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Трамп считает, что Украина, РФ и Байден ответственны за украинский конфликт

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев, Москва и предыдущая американская администрация в той или иной степени несут ответственность за украинский кризис.

"Все несут ответственность", - сказал он журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Говоря о российских властях, Трамп предположил, что "им не надо было все это начинать".

При этом он повторил критику в адрес бывшего президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского: по мнению Трампа, оба не смогли предотвратить кризис.

Трамп заверил, что в ходе его первого президентского срока ему удавалось удерживать ситуацию с Украиной под контролем. "Ничего такого не было в течение тех четырех лет", - сказал он.

Говоря о том, что можно было сделать в прошлые годы, чтобы не допустить вооруженного конфликта РФ с Украиной, Трамп предположил, что, в частности, "можно было снизить цены на нефть". По его мнению, это бы лишило РФ части доходов.

Ранее Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором отмечал, что винит Байдена и Зеленского в том, что те допустили кризис. Россию в той публикации президент США не упоминал.

"Президент Зеленский и жуликоватый Джо Байден работали очень плохо и допустили, чтобы этот ужас начался. Было так много способов предотвратить все это", - написал президент США.

Трамп подчеркнул, что конфликт начался до его возвращения в Белый дом. "Я не имею никакого отношения к этой войне, однако активно работаю над тем, чтобы положить конец гибели людей и разрушениям", - добавил он в соцсети.


США Дональд Трамп Джо Байден Украина РФ
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