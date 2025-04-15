В Кремле не прогнозируют временные рамки по украинскому урегулированию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле нет прогнозов по временным рамкам украинского урегулирования, но там отмечают, что Москва и Вашингтон ведут напряженную работу во имя мира.

"Ведется достаточно напряженная работа, вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он напомнил о недавней встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. "Работают и другие каналы, ведется напряженная работа. Но, конечно же, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно, но тем не менее, конечно, хочется надеяться на лучшее, что эта работа все-таки возымеет положительные результаты", - сказал Песков.

И добавил: "Сейчас мы не стали бы точно говорить по каким-то временным рамкам. Здесь мы с вами должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном, причем она происходит во имя мира, а на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны и всячески декларируют свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну".

В этой ситуации, заметил он, в этом себе тоже нужно отдавать отчет.

Так Песков ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле оптимизм президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта.

На просьбу журналистов подтвердить заявление Уиткоффа о том, что близится сделка с Россией по украинскому кризису, Песков сказал: "пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения".

"Мы весьма положительно оцениваем те конструктивные содержательные контакты, которые имели место", - подчеркнул представитель Кремля.

Также журналисты попросили прокомментировать заявление Уиткоффа, что отношения между Россией и США могут улучшиться с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. На вопрос, обсуждалось ли это на встрече Уиткоффа и Путина, Песков ответил: "Контакты проходили в закрытом режиме, мы не хотели бы никакие детали раньше времени придавать публичности".

"Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую для всего мира, это однозначно", - отметил пресс-секретарь президента.