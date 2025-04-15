Citigroup в I квартале увеличил чистую прибыль на 21%, выручку – на 3%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Citigroup Inc., входящий в число крупнейших банков США, в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль почти на 21%, выручку - на 3%.

Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в январе-марте составила $4,064 млрд, или $1,96 в расчете на акцию, по сравнению с $3,371 млрд, или $1,58 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка поднялась до $21,596 млрд против $21,016 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль банка в $1,85 на бумагу при выручке в $21,3 млрд.

Сегмент услуг (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами) в минувшем квартале повысил выручку на 3% до $4,889 млрд.

Доходы рыночного сегмента повысились на 12% и достигли $5,99 млрд. В том числе выручка от операций с акциями взлетела на 23% (до $1,51 млрд), с инструментами с фиксированной доходностью - на 8% (до $4,48 млрд).

Выручка корпоративно-инвестиционного банкинга увеличилась на 12%, составив $1,95 млрд. Доходы в сфере управления активами подскочили на 24% - до $2,1 млрд.

Объем проблемных кредитов на конец прошлого квартала составлял $2,7 млрд, что на 2% ниже показателя годом ранее.

Объем выданных Citigroup кредитов на конец марта равнялся $702,1 млрд, увеличившись за год на 4%. При этом сумма депозитов, размещенных в банке, выросла на 1% - до $1,3 трлн.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец марта равнялся 13,4% против 13,6% на конец 2024 года.

В январе-марте банк вернул акционерам $2,8 млрд, в том числе $1,75 млрд за счет выкупа своих акций.

Котировки акций Citigroup повышаются на 1,1% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость банка за последние три месяца упала на 14% (до $119 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 7,4%.