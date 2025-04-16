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Молдавия получит от Евросоюза системы ПВО

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что Национальная армия Молдавии получит от Европейского союза партию помощи, в которую войдут и системы противовоздушной обороны.

"Новые системы ПВО будут оснащены функциями перехвата и уничтожения летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, некоторых моделей ракет", - заявил он журналистам после заседания правительства в среду.

По словам министра, "европейская поддержка необходима Молдавии для обеспечения безопасности граждан и укрепления обороноспособности страны".

"Противовоздушная оборона остается для нас приоритетом. В этом контексте, кроме систем мониторинга воздушного пространства, мы нашли возможность обсудить переход к следующему этапу, который касается систем непосредственной обороны воздушного пространства", - подчеркнул Носатый.

Министр сообщил, что уже в ближайшие дни молдавские власти и европейские партнеры согласуют передачу помощи, которая предоставляется в виде гранта.

В январе молдавский министр сообщил, что в 2026 году в Молдавию будет доставлен и установлен новый радар, способный обнаруживать беспилотники. По его словам, договор был подписан 5 апреля 2024 года, радар уже заказан и будет доставлен в первой половине 2026 года.

В декабре 2023 года министерство обороны Молдавии получило радар для мониторинга воздушного пространства страны. Французский радар Ground Master 200 от компании Thales был приобретен за счет госбюджета. Его стоимость составила 14 млн евро. Мобильная система способна обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 километров.

Молдавия ЕС
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