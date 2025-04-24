Евросоюз выделит 20 млн евро для укрепления ПВО Молдавии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о выделении за счет Европейского фонда мира помощи вооруженным силам Молдавии для модернизации возможностей ПВО страны в размере 20 млн евро.

"В этом году мы предоставляем Молдавии помощь в виде снаряжения на 60 млн евро в рамках Европейского фонда мира, доведя наш общий вклад до почти 200 млн евро с 2021 года", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кая Каллас.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что последняя помощь в 20 млн евро предназначена для финансирования "установок и ракет ПВО ближнего радиуса действия". В нем также напоминается, что ранее, 7 апреля, совет оказал поддержку "мобильности пехоты молдавских вооруженных сил, а также возможностей управления и контроля, связанных с ПВО, на сумму 40 млн евро".

В Брюсселе полагают, что эта помощь "расширит возможности Молдавии по участию в военных миссиях и операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны".