Рубио и Уиткофф посетят Париж 16-18 апреля для обсуждения Украины

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетят французскую столицу 16-18 апреля для обсуждения с европейскими коллегами путей завершения украинского конфликта, сообщает в среду госдеп.

"Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф будут в Париже 16-18 апреля для переговоров с европейскими коллегами ради продвижения цели президента Дональда Трампа по завершению войны России и Украины", - говорится в сообщении госдепа.

В нем отмечается, что они также обсудят с европейскими партнерами пути продвижения общих интересов.

Ранее в среду о поездке Рубио и Уиткоффа в Париж сообщало Politico со ссылкой на источники. По данным издания, Уиткофф должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио - с главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро.

Издание писало, что стороны обсудят ситуацию на Украине и в Иране, а также торговые отношения на фоне тарифной политики Трампа.



