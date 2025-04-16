В Берлине врачу вменили умышленное убийство 15 неизлечимых пациентов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Берлине в суде врачу из столичной паллиативной клиники предъявили обвинения в убийствах не менее 15 неизлечимо больных пациентов, передает АР. По версии обвинения, он также пытался скрыть улики, совершая поджоги в домах этих людей.

По версии обвинения, убийства он совершал с 22 сентября 2021 года по 24 июля 2024 года, жертвам было от 25 до 94 лет, большинство из них умерли у себя дома. Он вводил им сочетание лекарств, которое вызывало паралич дыхательных мышц, и они умирали за минуты.

Обвиняемому 40 лет, его имя не раскрывается. Он находится под стражей с августа 2024 года, тогда в прокуратуре полагали, что жертв только четверо. В суде он еще не отвечал на вопрос о своей виновности или невиновности.

Суду предстоит решить, достаточно ли доказательств для начала судебного процесса.

Если врач будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение. Прокуратура также намерена добиваться пожизненного запрета на работу по профессии для обвиняемого.