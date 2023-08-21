Британская медсестра приговорена к 14 пожизненным срокам за убийства младенцев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Королевском суде Манчестера судья Госс приговорил к 14 пожизненным срокам без права на УДО 33-летнюю медсестру Люси Летби, которую присяжные признали виновной в убийстве семи новорожденных и покушении на жизнь еще шестерых, сообщает Sky News.

Вынесенный приговор означает, что Летби умрет в тюрьме, если не случится чего-либо экстраординарного.

Судья назвал действия медсестры жестокими, расчетливыми, циничными и граничащими с садизмом.

Слушать собственный приговор Летби отказалась и попросила увести ее из зала суда. Как сообщает Daily Mail, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал этот отказ трусостью и сказал, что правительство обдумывает изменение законодательства так, чтобы подсудимые были обязаны присутствовать в суде на вынесении приговора и вынуждены были бы смотреть в глаза потерпевшим.

По версии следствия, Летби совершила все преступления в течение 13 месяцев, пока она работала в неонатологическом отделении больницы. Она вводила младенцам воздух или инсулин в вену или впрыскивала им в желудок через назальный гастроскоп воздух или избыточное количество молока. Родители выживших детей сказали суду, что покушение оставило неизлечимые последствия для их здоровья.

Летби отстранили от работы, когда в больнице осознали, что младенческая смертность чрезмерно выросла, и оказалось, что многие случаи резкого ухудшения состояния детей совпали с дежурствами этой медсестры.

Подсудимая заявила, что невиновна. Защита Летби указывала, что ее вина ни в одном случае не доказана. Обвинение и суд возражали, что медсестра тщательно скрывала свои манипуляции.

Судебный процесс продолжался с октября 2022 года, присяжные обсуждали вердикт 22 дня.