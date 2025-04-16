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Госдепартамент закроет Центр по борьбе с иностранным информационным вмешательством

Ведомство занималось цензурированием голосов американцев, заявил госсекретарь Рубио

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Подразделение Госдепартамента США по борьбе с иностранным информационным вмешательством прекращает работу, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Я объявляю о закрытии Центра по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством (R/FIMI), ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC)", - заявил он.

По словам госсекретаря, при администрации президента Джо Байдена R/FIMI тратил миллионы долларов на "активное замалчивание и цензурирование голосов американцев". При этом содержание центра обходилось налогоплательщикам более чем в $50 млн в год.

Рубиос читает, что каждый госслужащий США обязан постоянно работать над сохранением и защитой свободы слова для граждан страны.

Ранее сотрудники администрации президента США Дональда Трампа, включая Илона Маска, критиковали работу этого подразделения Госдепа. По их словам, несмотря на его международную миссию, центр подвергал цензуре американских консерваторов.

Центр, реорганизованный из GEC, был создан в конце 2024 года. Американская сторона называла целью создания подразделения Госдепа борьбу с кампаниями по дезинформации со стороны иностранных правительств, в том числе России, Ирана и Китая.

Госдепартамент Марко Рубио США Дональд Трамп Джо Байден
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