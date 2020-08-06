Госдеп США представил доклад об "экосистеме российской пропаганды"

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США опубликовал доклад "Основы российской дезинформационно-пропагандистской экосистемы", в котором дает свое описание системы "российской пропаганды и дезинформации".

"Российская экосистема дезинформации и пропаганды - это совокупность официальных, подручных и неподтвержденных каналов и платформ коммуникации, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Экосистема состоит из пяти основных компонентов: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и кибердезинформация", - утверждается в докладе, опубликованном на сайте Госдепартамента.

В качестве примера дезинформации и пропаганды приводятся заголовки ряда российских СМИ с государственным финансированием.

Согласно докладу, хотя "дезинформация России представляет собой угрозу, она не остается без противодействия".

"Правительство США, наши союзники и партнеры, международные институты, гражданское общество, научные круги, частный сектор и граждане всего мира не будут сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникаций, от которых мы все зависим для свободного потока идей и информации. GEC будет продолжать разоблачать дезинформацию, которую, как мы видим, исходит от России и других злонамеренных субъектов, чтобы международная общественность и сообщество по борьбе с дезинформацией имели четкое понимание того, как дезинформация распространяется и как мы можем коллективно противодействовать ей", - говорится в докладе.

Центр глобального взаимодействия (GEC) возглавляет и координирует усилия федерального правительства США по разоблачению и противодействию иностранной пропаганде и дезинформации.

В конце июля Госдеп США запросил увеличить вдвое - до $138 млн - финансирование GEC на 2021 год для противодействия "пропаганде со стороны России". В ходе выступления госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию "дестабилизирующей авторитарной силой на Украине, в Сирии, в Ливии и внутри западных демократических государств".