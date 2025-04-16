Макрон осудил нападения на тюрьмы и надзирателей во Франции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что виновные в нападениях на тюрьмы и запугивании персонала исправительных учреждений будут найдены, судимы и наказаны.

"Я подтверждаю всем нашим служащим Министерства юстиции мою полную поддержку и поддержку государства", - написал он в соцсети.

Он приветствовал "мужество и самоотверженность" тюремных надзирателей, которые выполняют "важнейшую миссию по защите правового государства и общественного спокойствия".

Нападения на тюрьмы во Франции происходят с воскресенья 14 апреля, напоминает BFMTV.

Утром 16 апреля были подожжены три машины на служебной парковке тюрьмы города Тараскон в департаменте Буш-дю-Рон, сообщил местный прокурор Лоран Гюмбо. Это новое нападение добавлено к досье национальной антитеррористической прокуратуры, которая расследует серию таких правонарушений.

15 апреля были совершены нападения еще на несколько исправительных учреждений, следствие считает их скоординированными. Главным образом это были поджоги автомобилей, однако в Тулоне, в департаменте Вар, злоумышленники обстреляли из автоматического оружия ворота тюрьмы. В Тулон выезжал министр юстиции Жеральд Дарманен. Он расценил случившееся как теракты. "террористические атаки".

По мнению ряда французских СМИ, эти скоординированные действия криминалитета, затронувшие пенитенциарные учреждения в Тулоне, Люине, Валансе и Нантере, были спланированы в ответ на создание тюрем строгого режима безопасности в Ванден-ле-Вьей и Конде-сюр-Сарт, предназначенных для радикализированных заключенных и главарей преступного мира. Дарманен подтвердил в Тулоне, что в адрес этих учреждений поступали угрозы.