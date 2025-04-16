Поиск

В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали судебный комплекс

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В 17-м округе Парижа эвакуировали людей из комплекса Суда Парижа из-за угрозы о заложенной бомбе, сообщает Le Figaro со ссылкой на полицейский источник.

По его словам, неизвестный сообщил, что взрывное устройство заложено на первом этаже. В результате людей вывели из здания около 18:00 по местному времени. Полицейские в здании ничего подозрительного не нашли, взрыва не произошло.

Инцидент произошел после серии нападений на тюрьмы в разных городах Франции в последние три дня. Атаки сопровождались поджогами машин на служебных парковках и стрельбой. Персонал пенитенциарных учреждений в эти дни получал угрозы от имени организации, называющей себя "Защита прав французских заключенных".

Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен после обстрела ворот тюрьмы в Тулоне назвал случившееся терроризмом.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал виновным, что они будет найдены, преданы суду и наказаны.

Париж Минюст Жеральд Дарманен Эммануэль Макрон Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Трамп продлил на год запрет принимать связанные с Россией суда в портах США

ЕК хочет ускорить процесс отказа в убежище в ЕС выходцам из "безопасных стран"

Рубио и Уиткофф посетят Париж 16-18 апреля для обсуждения Украины

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с РФ на неопределенный срок

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с РФ на неопределенный срок

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

Сервис разработки интерфейсов Figma подал документы на IPO в США

Google в Великобритании предъявили иск на 5 млрд фунтов стерлингов

Google в Великобритании предъявили иск на 5 млрд фунтов стерлингов

Молдавия получит от Евросоюза системы ПВО

Президента Италии госпитализировали для плановой операции на сердце

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6200 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });