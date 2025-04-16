В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали судебный комплекс

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В 17-м округе Парижа эвакуировали людей из комплекса Суда Парижа из-за угрозы о заложенной бомбе, сообщает Le Figaro со ссылкой на полицейский источник.

По его словам, неизвестный сообщил, что взрывное устройство заложено на первом этаже. В результате людей вывели из здания около 18:00 по местному времени. Полицейские в здании ничего подозрительного не нашли, взрыва не произошло.

Инцидент произошел после серии нападений на тюрьмы в разных городах Франции в последние три дня. Атаки сопровождались поджогами машин на служебных парковках и стрельбой. Персонал пенитенциарных учреждений в эти дни получал угрозы от имени организации, называющей себя "Защита прав французских заключенных".

Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен после обстрела ворот тюрьмы в Тулоне назвал случившееся терроризмом.

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